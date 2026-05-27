



Жители дома №5 по улице Семушкина в поселке Горный Советского района Волгограда уже две недели не видели воду в своих кранах. Как рассказали волгоградцы ИА «Высота 102», они вынуждены закупать бутилированную воду в огромных количествах и ездить купаться к родственникам и знакомым. Особенно страдают семьи с маленькими детьми.

- Каждый день к друзьям не наездишься, чтобы малышей искупать. Да и не у всех жильцов есть машины. Люди уже в отчаянии, не знаем уже, кому звонить, кого просить, - констатируют жильцы.

По словам жителей, вода пропала из-за забившейся трубы. В УК «Волжский край» люди подают заявки каждый день, однако воды как не было, так и нет.

В управляющей компании корреспонденту ИА «Высота 102» заявили, что направляют заявки в ресурсоснабжающую организацию. Однако в ответе на редакционный запрос в «Концессиях водоснабжения» пояснили, что специалисты уже проводили проверку сетей по указанному адресу.

- Нарушений на сетях «Концессий» не выявлено, ресурс подается в полном объеме, - прокомментировали в компании.

При этом жители утверждают, что в управляющей компании им предложили провести новую трубу за свой счет. Цена вопроса – 250 тысяч рублей.

- В нашей старой двухэтажке всего восемь квартир. Откуда мы возьмем такие сумасшедшие деньги? И почему мы должны прокладывать трубу за наш счет? – возмущаются жители.

Волгоградцы отмечают, что ситуация с двухнедельным отсутствием воды в МКД не вызывает беспокойства ни у местных властей, ни у надзорных органов.