Заключенный обманом перегонял в Волгоградскую область Mercedes из ХМАО

Перед судом в Волгоградской области предстанет 33-летний житель Новосибирска, который обвиняется в двух эпизодах мошенничества, которые он совершил из мест лишения свободы, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Следователи Быковского района завершили расследование в отношении предприимчивого сидельца и готовят материалы для передачи дела в суд.

Установлено, что в декабре 2023 года заключенный, находясь в колонии, увидел в интернете объявление о поиске водителя для доставки автомобиля Mercedes из Ханты-Мансийского автономного округа в Быковский район Волгоградской области.

- Позвонив по указанному телефону, осужденный представился сотрудником транспортной компании и предложил оказать услуги по перевозке автомашины, предупредив, что предоплата составит 25 тысяч рублей, на что заказчик согласился, - сообщили в главке.

Затем он изготовил фиктивный договор и отправил скан потерпевшему. После получения денег, аферист перестал выходить на связь. Аналогичное мошенничество он совершил в январе 2024 года. Заключенный выманил 40 тысяч рублей у жителя Краснодарского края, который хотел перегнать автомобиль из города Торжок Тверской области.

В обоих случаях обманутые заказчики обратились в полицию. В ходе оперативных мероприятий подозреваемого установили. Он сознался в содеянном.