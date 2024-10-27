Расследования

Заключенный обманом перегонял в Волгоградскую область Mercedes из ХМАО

Расследования 27.10.2024 10:47
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27.10.2024 10:47


Перед судом в Волгоградской области предстанет 33-летний житель Новосибирска, который обвиняется в двух эпизодах мошенничества, которые он совершил из мест лишения свободы, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Следователи Быковского района завершили расследование в отношении предприимчивого сидельца и готовят материалы для передачи дела в суд.

Установлено, что в декабре 2023 года заключенный, находясь в колонии, увидел в интернете объявление о поиске водителя для доставки автомобиля Mercedes из Ханты-Мансийского автономного округа в Быковский район Волгоградской области. 

- Позвонив по указанному телефону, осужденный представился сотрудником транспортной компании и предложил оказать услуги по перевозке автомашины, предупредив, что предоплата составит 25 тысяч рублей, на что заказчик согласился, - сообщили в главке. 

Затем он изготовил фиктивный договор и отправил скан потерпевшему. После получения денег, аферист перестал выходить на связь. Аналогичное мошенничество он совершил в январе 2024 года. Заключенный выманил 40 тысяч рублей у жителя Краснодарского края, который хотел перегнать автомобиль из города Торжок Тверской области. 

В обоих случаях обманутые заказчики обратились в полицию. В ходе оперативных мероприятий подозреваемого установили. Он сознался в содеянном. 

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