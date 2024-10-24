Два подряд ДТП спровоцировали 5-километровую в Волгограде





В Советском районе Волгограда утром 24 октября из-за двух подряд дорожных аварий образовалась пятикилометровая пробка на Второй продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», затруднения в движении транспорта отмечаются в границах от гипермаркета «Лента» до ул. Кабардинской по направлению к Центральному району Волгограда.

Согласно онлайн-сервису Яндекс Карты, ДТП произошли вблизи пересечения проспекта Университетского с ул. Чебышева, а также в районе ул. Даугавской.

Скорость движения транспорта на отдельных участках Второй продольной магистрали в утренний час пик составляет не более 10 километров в час.

Отметим, что дорожная ситуация осложнена во всех районах Волгограда. Пробки отмечаются в Дзержинском (из-за ДТП на проспекте Жукова), на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе и на ул. Хиросимы в центре и других улицах Центрального района.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Скриншот: Яндекс Карты