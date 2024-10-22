Машина с людьми упала с плотины в Волгоградской области: есть погибшие





В Волгоградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Новониколаевском районе, в результате которого 22 октября погибли два человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, автомобиль упал с полтины в воду. Находившиеся внутри люди утонули.





– По предварительной информации, около 15.00 водитель «Нивы», двигаясь по грунтовой дороге около хутора Андрияновский, не справился с управлением и совершил съезд с плотины, с последующим опрокидыванием в водоем, – сообщили информагентству в пресс-службе главка полиции. – В результате ДТП 53-летний водитель и его 46-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области