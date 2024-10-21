Происшествия

Два человека получили тяжелые травмы в ДТП на трассе Р-22 под Волгоградом

Происшествия 21.10.2024 17:53
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21.10.2024 17:53


В Новоаннинском районе Волгоградской области два человека получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия 21 октября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, на 735-м километре трассы Р-22 столкнулись «Лада Ларгус» и самосвал. 



По предварительным данным, в 14.35 в Новоаннинском районе 35-летний автомобиля «Лада Ларгус» с прицепом, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы,  при завершении обгона совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем, – сообщили в пресс-службе главка полиции. – В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения, два человека доставлены в больницу с места происшествия.

 


По информации экстренных служб, в ДТП пострадали водитель легковушки и его пассажирка. У обоих – тяжелые травмы головы, позвоночника, переломы.


Отметим, что движение по трассе осуществляется в штатном режиме. 

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Скриншот: Яндекс Карты 

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