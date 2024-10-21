



В Новоаннинском районе Волгоградской области два человека получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия 21 октября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, на 735-м километре трассы Р-22 столкнулись «Лада Ларгус» и самосвал.





– По предварительным данным, в 14.35 в Новоаннинском районе 35-летний автомобиля «Лада Ларгус» с прицепом, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, при завершении обгона совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем, – сообщили в пресс-службе главка полиции. – В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения, два человека доставлены в больницу с места происшествия.





По информации экстренных служб, в ДТП пострадали водитель легковушки и его пассажирка. У обоих – тяжелые травмы головы, позвоночника, переломы.





Отметим, что движение по трассе осуществляется в штатном режиме.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Скриншот: Яндекс Карты