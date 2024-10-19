Спорт

«Каустик» остается без очков, разгромно проиграв ЦСКА

Спорт 19.10.2024 15:31
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19.10.2024 15:31


Гандболисты волгоградского «Каустика» накануне, 18 октября, потерпели девятое поражение в девяти матчах Суперлиги. На этот раз «химики» дома уступили московскому ЦСКА с разгромным счетом 26:41, сообщает V102.RU.

Хотя начиналась встреча для хозяев неплохо — на третьей минуте счет открыл Виктор Бабкин. Однако гости, обладавшие статусом фаворита противостояния, взяли ситуацию под свой контроль и не только сравняли, но и убежали вперед к исходу трети тайма — 7:4. Неоднократные попытки «Каустика» приблизиться к сопернику ни к чему не привели. Столичные спортсмены показывали высокий процент реализации. В середине первой половины игрок «химиков» Никита Ларин дважды подряд оказался точен с пенальти, однако этих мячей оказалось мало, чтобы продолжить борьбу на равных. На перерыв команды ушли с большим преимуществом ЦСКА — 21:13.

 

На старте второй половины Сергей Палащенко реализовал большинство «Каустика», затем гости отметились точным броском в исполнении Егора Кочуры. В дальнейшем сценарий игры не сильно изменился. Столичный коллектив хозяйничал на волгоградской площадке и регулярно отправлял мячи в сетку ворот «химиков». Подопечные Дмитрия Бочарникова, оставившие немало сил в игре с одной из самых сильных команд России, со временем стали уставать и позволили соперникам оторваться от себя на недосягаемое расстояние к финальной сирене. В итоге с крупным счетом 41:26 ЦСКА праздновал свою восьмую викторию в нынешнем чемпионате, а «Каустик» продолжает находиться на дне турнирной таблицы без очков в активе.
 
В следующем матче «Каустик» на выезде сыграет с «Воронежем» 27 октября.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Каустик» vk.com

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