Общество

Волгоградская облдума закупает мебель на 2,2 млн

Общество 11.12.2024 15:20
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11.12.2024 15:20


Аппарат Волгоградской областной думы объявил аукцион на закупку новой офисной мебели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести несколько десятков разных наименований мебели. На эти цели выделено 2,2 миллиона бюджетных рублей. 
В частности, для нужд регпарламента будут закуплены 13 письменных столов, 12 тумб офисных деревянных, 7 шкафов для одежды и 8 – для документов. 
Также в документации значатся 7 офисных кресел для персонала, изготовленных в том числе из натуральной кожи, 10 стульев на деревянном каркасе и 5 офисных кресел попроще с обивкой из текстиля. 
Победителя объявленного аукциона объявят в конце этого года. 
Напомним, последний раз Волгоградская облдума приобретала офисную мебель летом 2023 года. Тогда регпарламент стал обладателем нескольких офисных кресел, стульев, тумб, шкафов и письменных столов. Однако за год с лишним, видимо, мебель в областной думе износилась. И понадобилась новая партия. 
К слову, шкафы, стулья и столы аппарат облдумы приобретает регулярно. Такие закупки, в частности, проводились в октябре 2022 года, в июле 2021 года. А в 2019 году на эти цели из бюджета было выделено 2,7 миллиона рублей. 

Фото V102.RU

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