Экономика

«А есть ли конец?»: бензин на волгоградских АЗС подорожал на треть рубля

Экономика 12.12.2024 08:40
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12.12.2024 08:40


Скорость, с которой меняются ценники на волгоградских заправках, вызывают оторопь. И минувшая неделя не изменила сложившуюся уже на протяжении последних недель ситуацию. По данным Росстата, передает V102.RU, средняя стоимость бензина выросла на 31 копейку. 
АИ-92 стоит теперь на 28 копеек больше – 55,18 рубля за литр, АИ-95 – на 35 копеек (61,32).  Больше всего подорожал АИ-98 – рост стоимости за неделю составил 36 копеек. Теперь литр этого вида бензина стоит 80,46 рубля за литр. 
Не отстает по темпам подорожания и дизтопливо. Солярку теперь продают на АЗС по средней цене в 66,32 рубля. Это больше на 29 копеек, чем было на предыдущей неделе. 

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