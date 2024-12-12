«А есть ли конец?»: бензин на волгоградских АЗС подорожал на треть рубля

Экономика 12.12.2024 08:40
0
12.12.2024 08:40
Скорость, с которой меняются ценники на волгоградских заправках, вызывают оторопь. И минувшая неделя не изменила сложившуюся уже на протяжении последних недель ситуацию. По данным Росстата, передает V102.RU, средняя стоимость бензина выросла на 31 копейку.
АИ-92 стоит теперь на 28 копеек больше – 55,18 рубля за литр, АИ-95 – на 35 копеек (61,32). Больше всего подорожал АИ-98 – рост стоимости за неделю составил 36 копеек. Теперь литр этого вида бензина стоит 80,46 рубля за литр.
Не отстает по темпам подорожания и дизтопливо. Солярку теперь продают на АЗС по средней цене в 66,32 рубля. Это больше на 29 копеек, чем было на предыдущей неделе.
Цена сливочного масла в Волгограде перевалила за тысячу рублей12.12.2024 11:02
Экономика 12.12.2024 11:02
Банк Уралсиб вошел в топ-3 лучших кредитов наличными11.12.2024 11:56 Реклама
Экономика 11.12.2024 11:56 Реклама
Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком»10.12.2024 11:13 Реклама
Экономика 10.12.2024 11:13 Реклама
Новогодняя распродажа: в Волгограде объявили скидки на квартиры в новостройках10.12.2024 10:10 Реклама
Экономика 10.12.2024 10:10 Реклама
Эксперты посчитали, сколько лет волгоградцам копить на первый взнос по ипотеке09.12.2024 20:11
Экономика 09.12.2024 20:11
Волгоградцы взяли три призовых места на областном конкурсе профмастерства09.12.2024 14:44
Экономика 09.12.2024 14:44
Названы лауреаты международной премии «Мы вместе» от бизнеса и промышленности06.12.2024 16:00
Экономика 06.12.2024 16:00
Искусственный интеллект будет решать большинство вопросов клиентов банков к 2026 году05.12.2024 17:18
Экономика 05.12.2024 17:18
Волгоградские «Магниты» и «Пятерочки» предостерегли от предновогоднего повышения цен05.12.2024 15:17
Экономика 05.12.2024 15:17
В 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся на треть05.12.2024 14:01
Экономика 05.12.2024 14:01
Эксперты спрогнозировали рост цен на белорусское сало на 20% в 2025 году05.12.2024 10:02
Экономика 05.12.2024 10:02
Цены на бензин на волгоградских АЗС побили новые рекорды05.12.2024 08:27
Экономика 05.12.2024 08:27
Как с цепи сорвались: в Волгограде цены на продукты прибавили за 7 дней до 5%04.12.2024 19:54
Экономика 04.12.2024 19:54
ГК «А101» предлагает рабочую схему накопления первоначального взноса на ипотеку04.12.2024 16:52 Реклама
Экономика 04.12.2024 16:52 Реклама
На «Красном Октябре» отметили юбилей цеха ремонта металлургических печей04.12.2024 15:35 Реклама
Экономика 04.12.2024 15:35 Реклама