Стали известны даты проведения ОГЭ в 2025 году

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ в 2025 году. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Досрочный период:
21 марта — география и литература;
25 марта — русский язык;
28 марта — математика (базовый и профильный уровни);
1 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), физика;
4 апреля — иностранные языки (устная часть);
8 апреля — информатика и обществознание;
11 апреля — история и химия.
Основной период ЕГЭ:
23 мая — история, литература и химия;
27 мая — математика базового и профильного уровней;
30 мая — русский язык;
2 июня — обществознание, физика;
5 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);
10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть), информатика;
3 и 4 июля — пересдача.
Досрочный период ОГЭ:
22 апреля — математика;
25 апреля — русский язык;
29 апреля — информатика, литература, обществознание, химия;
6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.
Основной период ОГЭ:
21 и 22 мая — иностранные языки;
26 мая — биология, информатика, обществознание, химия;
29 мая — география, история, физика, химия;
3 июня — математика;
6 июня — география, информатика, обществознание;
9 июня — русский язык;
16 июня — биология, информатика, литература, физика.