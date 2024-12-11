Федеральные новости

Стали известны даты проведения ОГЭ в 2025 году

Федеральные новости 11.12.2024 21:24
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11.12.2024 21:24


Минпросвещения и  Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ в 2025 году. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ появился на официальном интернет-портале правовой информации. 

Досрочный период:

  • 21 марта — география и литература;
  • 25 марта — русский язык;
  • 28 марта — математика (базовый и профильный уровни);
  • 1 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), физика;
  • 4 апреля — иностранные языки (устная часть);
  • 8 апреля — информатика и обществознание;
  • 11 апреля — история и химия.

    • Основной период ЕГЭ:

  • 23 мая — история, литература и химия;
  • 27 мая — математика базового и профильного уровней;
  • 30 мая — русский язык;
  • 2 июня — обществознание, физика;
  • 5 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);
  • 10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть), информатика;
  • 3 и 4 июля — пересдача.

    • Досрочный период ОГЭ:

  • 22 апреля — математика;
  • 25 апреля — русский язык;
  • 29 апреля — информатика, литература, обществознание, химия;
  • 6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.

    • Основной период ОГЭ:

  • 21 и 22 мая — иностранные языки;
  • 26 мая — биология, информатика, обществознание, химия;
  • 29 мая — география, история, физика, химия;
  • 3 июня — математика;
  • 6 июня — география, информатика, обществознание;
  • 9 июня — русский язык;
  • 16 июня — биология, информатика, литература, физика.

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