Сотрудника облкомприроды оштрафовали на 5 тысяч из-за жалобы жителя

Общество 11.12.2024 20:28
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11.12.2024 20:28
Сотрудник комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области привлечен к административной ответственности. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, чиновник оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
Было установлено, что сотрудник регионального органа исполнительной власти незаконно отправил заявление гражданина по вопросу обращения с отходами к юридическому лицу, на которое была оформлена жалоба. При этом оно не было направлено в надзорные органы.
Мировой судья Ворошиловского района оштрафовал сотрудника облкомприроды на 5 тысяч рублей.
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