Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» сыграют дома с «Лучом» 5 декабря

Спорт 05.12.2024 07:49
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05.12.2024 07:49


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 5 декабря, дома сыграют с соперницами из московского «Луча» в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги. Начало матча на «Динамо Арене» в 18-30 ч. Прямая трансляция игры будет проведена на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

Чемпионат страны возобновляется после трехнедельной паузы, связанной с поединками национальных сборных. Анастасия Шкитина и Екатерина Долматова помогли главной сборной России дважды одолеть оппоненток из Беларуси в товарищеских встречах в Минске. Поэтому волгоградские спортсменки вернулись в расположение клуба с хорошим настроением, с новыми эмоциями готовясь к продолжению сезона в Суперлиге.

Напомним, в предыдущем туре «Динамо-Синара» на выезде уступило в равном противостоянии тольяттинской «Ладе». Подопечные Евгения Дмитриева лидировали большую часть второго тайма, однако провалили концовку, пропустив пять мячей подряд. Благодаря мощному рывку хозяйки вырвались вперед и довели дело до выигрыша со счетом 33:31. «Лада» после одержанной волевой виктории оторвалась от «Синары» в турнирной таблице, заработав 13 очков и расположившись на пятом месте. Динамовский клуб имеет в активе девять баллов и занимает седьмую позицию c тремя победами, тремя ничейными исходами и шестью поражениями к данному отрезку сезона.

«Луч» является одним из преследователей «Динамо-Синары», находясь на девятой строчке с шестью очками. В первом круге столичный коллектив неожиданно, но весьма уверенно обыграл бело-голубых в Москве со счетом 35:29. Подшефные Романа Ляшенко после равной первой половины встречи затем прибавили в атаке и заметно оторвались от гостей, у которых в тот день игра не сильно получилась, что и предопределило  итоговое поражение. А в прошлом матче Суперлиги «Луч» оказал достойное сопротивление «Астраханочке» на выезде, но все же уступил — 30:32. 

Во время международного перерыва столичная команда провела сбор в Подмосковье, в рамках которого сыграла с молодежной сборной России под руководством известной в прошлом волгоградской гандболистки и главного тренера «Звезды» Ольги Акопян. Молодежка обыграла «Луч» со счетом 28:23. Отметим, за московский клуб выступает экс-игрок бело-голубых Анна Шеина, а цвета «Динамо-Синары» защищает Арина Безбабных, бывшая гандболистка «Луча».

«Динамо-Синара» и «Луч» после долгой паузы на «Динамо Арене» сегодня вечером продемонстрируют болельщикам наигранные комбинации и тактические ходы, которые были подготовлены в ходе затяжного периода без официальных матчей. Волгоград ждет победы бело-голубых и реванша за чувствительное поражение в первом круге.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com (архив)

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