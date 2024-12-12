РПН: в Волгоградской области от бешенства умер человек

Первый в 2024 году летальный случай от заболевания бешенством произошел в Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора, но не приводит подробностей случившегося. Известно, что человек скончался от этого смертельного вируса в ноябре текущего года.

Заболевание, напомним, передается человеку от больного животного. Лечения от бешенства нет. Если заболевание уже имеет клинические проявления - вероятность летального исхода составляет 100%. К сожалению, до проявления симптомов определить наличие вируса в организме затруднительно. Поэтому после укуса животного необходимо обратиться в медицинское учреждение за антирабической вакциной.

С начала текущего года в Волгоградской области в медицинские организации по поводу укусов и ослюнений животными обратилось 10536 человек, что превышает среднемноголетний уровень на 28,3%.

Напомним, в Волгоградской области в декабре 2020 года от бешенства скончалась 9-летняя девочка из Палласовского района. А в марте 2021 года - 59-летняя жительница Новоаннинского района. Девочка и женщина заразились бешенством от укусов домашних животных, которые подхватили смертельную инфекцию после нападения диких.