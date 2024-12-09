Спорт

КДК РФС закрыл фан-сектор «Ротора» на один матч

Спорт 09.12.2024 13:50
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09.12.2024 13:50


Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам заседания 5 декабря закрыл фанатский сектор «Ротора» на один матч и оштрафовал волгоградский клуб, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

Данное решение было принято после матча 21-го тура Первой лиги 1 декабря между «Ротором» и ярославским «Шинником» на «Волгоград Арене». Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Фанатский сектор сине-голубых за скандирование ненормативной лексики закрыт на домашнюю встречу с «Уралом» из Екатеринбурга в начале марта следующего года в рамках 22-го тура Первой Лиги. 

Полностью решение КДК РФС выглядит следующим образом:

– В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать клуб на 10 000 рублей, а также запретить допуск зрителей на сектор D110 на матч 22 тура МЕЛБЕТ-Первой лиги «Ротор»-«Урал».

Напомним, после матча 20-го тура на «Волгоград Арене» между «Ротором» и нижнекамским «Нефтехимиком» КДК РФС уже применял санкции к сине-голубым за аналогичное нарушение. Тогда контрольно-дисциплинарный комитет вынес наказание в виде условного закрытия фан-сектора на одну игру до окончания нынешнего сезона. Теперь условное наказание стало реальным.

«Ротор» в соцсетях обратился к своим поклонникам, попросив фанатов соблюдать правила поведения на стадионе.

– Уважаемые болельщики! Мы благодарны вам за поддержку, и в очередной раз призываем вас соблюдать правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований На трибунах много детей и женщин, и в наших силах своим примером привить молодому поколению культуру боления и правильное отношение к спорту. Футбол — это праздник! Давайте постараемся не портить себе удовольствие, репутацию и направим наши эмоции исключительно на поддержку команды, обойдёмся без нецензурной лексики и оскорблений в сторону соперника, – говорится в пресс-релизе волгоградской команды.

Фото V102.RU (архив)

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