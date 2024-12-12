«Это нелюди!»: волгоградцев потрясла история с отравлением птиц в «Птичьем острове»

Происшествия 12.12.2024 10:13
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12.12.2024 10:13
Три чайки и аист стали жертвами набега неизвестных на приют «Птичий остров» в Красноармейском районе Волгограда. Руководитель приюта Алина Ерина призналась, что она не в состоянии ответить на все звонки, которые ей поступают после произошедшего.
- Чувствую себя крайне плохо, ночью было прединсультное состояние. Умерли 3 чайки и аист Рудольф. Вчера вызвали полицию, написали заявление. Сегодня договариваемся по поводу вскрытия и экспертизы. Собаку, которая охраняла и тоже пострадала (Наполеона избили), также поведем в клинику для осмотра и заключения. Те, кто это сделал, нелюди. Слов у меня больше нет, - написала она на своей страничке в соцсетях.
Напомним, как сообщало V102.RU, накануне Алина записала видео, где, плача, показала мертвого аиста и полуживых чаек. По словам волгоградки, неизвестные проникли на территорию приюта, когда она возила одного из питомцев на рентген.
Подписчики, которые следят за жизнью пернатых в приюте Алины, где лечат и спасают раненых и больных птиц, не могут прийти в себя от шока после случившегося.
- Просто чудовища, слов нет! – возмущается одна из женщин.
- Неужели люди стали такими жестокими!! Это живодерство и издевательство!!!! Птичек очень жаль! –негодует другая.
- Прочитала вчера - ревела в метро, - делится еще одна.
- Выродки человеческие, отвечать будут однозначно, за «Птичьим островом» тысяча неравнодушных, Алина, будте здорова, держитесь! – более категоричен другой защитник.
Все, кто поддерживает Алину и то, чем она занимается, предлагают организовать сбор на установку видеокамер в приюте. Некоторые даже настаивают на колючей проволоке.
Пользователи предполагают, что за нападением на приют могут стоять те, кому не нравится деятельность Алины по спасению птиц. Редакция будет следить за развитием событий.
Фото «Птичий остров» VK.com
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