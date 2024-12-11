В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО младшим сержантом





В Михайловке Волгоградской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Вячеславом Шиховым. Как сообщили V102.RU в администрации Новоаннинского района, боец погиб при выполнении боевых задач 25 ноября.

Вячеслав родился 26 августа 1990 года в поселке Тростянский Новоаннинского района. Окончил училище в 2009 году, потом отслужил в армии.

24 сентября этого года был призван по частичной мобилизации в качестве старшего механика-водителя мотострелкового отделения.

- Смерть Вячеслава связана с исполнением им воинского долга. Его подвиг и преданность службе навсегда останутся в нашей памяти. Соболезнуем родным и близким Вячеслава. Пусть светлая память о нем всегда живет в ваших сердцах, - говорится в сообщении районной администрации.

Прощание состоится 12 декабря в хуторе Прудки Михайловского района.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me