Экономика

На «Красном Октябре» выбрали лучших в своей профессии

Экономика 11.12.2024 16:55 Реклама
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11.12.2024 16:55 Реклама


В ежегодном конкурсе «Лучший по профессии», который определяет мастеров своего дела среди машинистов крана, стропальщиков, слесарей-ремонтников и токарей, в этом году приняли участие 34 сотрудника предприятия. В ходе состязания они продемонстрировали свои профессиональные навыки и умения.
Соревнование состояло из теоретического и практического этапов и проводилось в четырех номинациях. Помимо профильных критериев для каждой секции конкурсная комиссия следила за неукоснительным соблюдением всеми участниками требований охраны труда.
– Я решил принять участие в конкурсе, потому что это отличная возможность показать свое мастерство, доказать, что мои профессиональные навыки позволяют мне успешно решать даже нестандартные рабочие задачи, – рассказал Сергей Айсин, токарь цеха по ремонту металлургического оборудования, выигравший в своей номинации.
По итогам соревнования в каждой из четырех категорий определили победителя, серебряного и бронзового призеров. «Лучшие по профессии» получили дипломы и денежные вознаграждения.
– Подобные конкурсы способствуют дальнейшему профессиональному развитию заводчан, позволяют им обмениваться практическим опытом с коллегами из других производственных подразделений, повышают престиж рабочих профессий, – отмечают на предприятии.
Кроме того, на «Красном Октябре» в этом году впервые провели конкурс на присвоение званий «Мастер 1 Класса» и «Мастер 2 Класса» для линейных руководителей на производстве. Основным этапом состязания стала защита участниками своих проектов, направленных на повышение эффективности деятельности вверенных им участков. В результате выбрали 11 мастеров, которым вручили нагрудные знаки и на год повысили заработную плату за счет солидной ежемесячной надбавки. 
Фото: Красный Октябрь
Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneP4zzgxBsF

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