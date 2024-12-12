Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО 56-летнего добровольца

Общество 12.12.2024 07:55
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12.12.2024 07:55
В Урюпинском районе Волгоградской области сегодня, 12 декабря, простятся с погибшим на Украине Александром Асотовым. Как сообщили V102.RU в администрации района, он погиб 17 ноября 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
Александру Борисовичу было 56 лет. Он добровольно заключил контракт и отправился защищать интересы России. Являлся помощником гранатометчика. Герой погиб на одном из самых сложных направлений на территории Донецкой Народной Республики.
Сегодня в 11-00 ч. начнется отпевание в Покровском храме. В 12-00 ч. пройдет траурная церемония в сквере Павших борцов. Церемония захоронения состоится в хуторе Попов.
- От жителей Урюпинска выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким Александра Асотова. Будем хранить в своем сердце светлую память о нашем земляке. Помним, скорбим..., — говорится в заявлении районной администрации.
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