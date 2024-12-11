В райцентре Волгоградской области отказались от новогодних гуляний

Общество 11.12.2024 14:06
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11.12.2024 14:06
Власти Новоаннинского Волгоградской области приняли решение не устраивать гуляния на городской площади в новогоднюю ночь. Как сообщили V102.RU в администрации городского поселения, в райцентре пройдут только детские новогодние мероприятия, а также утренники для детей, чьи родители участвуют в СВО, а также концерт в ДК «Победа».
Также не будет и салюта. Но запрета на запуск фейерверков жителями в райцентре не ввели.
Пока неизвестно, в каком формате будут праздновать встречу Нового года в других муниципалитетах. Решение не озвучили, в частности, в администрации Волгограда.
В прошлом году, напомним, Новый год в регионе встретили по-тихому - без организованных гуляний вокруг городских елок и фейерверков.
Фото архив V102.RU
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