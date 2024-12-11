В Волжском завершили ремонт второго моста





В Волжском Волгоградской области завершен ремонт проезжей части и в подмостовой зоне по улице Александрова, который стартовал полтора года назад. Как сообщили V102.RU в городской администрации, работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это первое масштабное обновление мостового комплекса с момента сдачи его в эксплуатацию.

В Волжском Волгоградской области завершен ремонт проезжей части и в подмостовой зоне по улице Александрова, который стартовал полтора года назад. Как сообщили V102.RU в городской администрации, работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это первое масштабное обновление мостового комплекса с момента сдачи его в эксплуатацию.

Ремонт на данном участке протяженностью более 300 метров начался весной 2023 года. Всего было уложено 5220 кв. метров асфальта и 1293 кв. метров тротуара. Также специалисты смонтировали перила и барьерное ограждение. Рабочие нанесли дорожную разметку, укрепили конструкции моста, отремонтировали пролетные строения и провели водоотвод. Специалисты привели в порядок и трамвайную инфраструктуру. Ремонт на данном участке протяженностью более 300 метров начался весной 2023 года. Всего было уложено 5220 кв. метров асфальта и 1293 кв. метров тротуара. Также специалисты смонтировали перила и барьерное ограждение. Рабочие нанесли дорожную разметку, укрепили конструкции моста, отремонтировали пролетные строения и провели водоотвод. Специалисты привели в порядок и трамвайную инфраструктуру.

Данный путепровод стал вторым по улице Александрова. Первый мост на магистрали был обновлен в 2022-2023 годах также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Недавно движение по путепроводу было открыто частично, а в настоящее время заработали все четыре полосы. Данный путепровод стал вторым по улице Александрова. Первый мост на магистрали был обновлен в 2022-2023 годах также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Недавно движение по путепроводу было открыто частично, а в настоящее время заработали все четыре полосы.

Отремонтированный объект важен для города, так как он соединяет жилую часть с промзоной. Отремонтированный объект важен для города, так как он соединяет жилую часть с промзоной.

Напомним, в 2021 году в Волжском был завершен грандиозный ремонт моста через Волжскую ГЭС. Он длился три года. За это время дорожники отремонтировали участок протяженностью в 1,5 км. Общая площадь обновленного дорожного покрытия составила почти 22 тысячи квадратных метров. Во время производства работ применялись новые технологии при устройстве гидроизоляции, укладке асфальтобетона. Рабочие произвели ремонт проезжей части, деформационных швов, а также заменили плиты пролетных строений, бетонные перекрытия и металлические конструкции. Большой объем работ был выполнен и в подмостовой части. Общая стоимость работ была оценена почти в 1 миллиард рублей.

Напомним, в 2021 году в Волжском был завершен грандиозный ремонт моста через Волжскую ГЭС. Он длился три года. За это время дорожники отремонтировали участок протяженностью в 1,5 км. Общая площадь обновленного дорожного покрытия составила почти 22 тысячи квадратных метров. Во время производства работ применялись новые технологии при устройстве гидроизоляции, укладке асфальтобетона. Рабочие произвели ремонт проезжей части, деформационных швов, а также заменили плиты пролетных строений, бетонные перекрытия и металлические конструкции. Большой объем работ был выполнен и в подмостовой части. Общая стоимость работ была оценена почти в 1 миллиард рублей.





Фото: пресс-служба администрации Волжского



Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

