Расследования

В Волгограде возобновлено движение СТ после поломки вагона

Расследования 12.12.2024 10:06
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12.12.2024 10:06


12 декабря в Центральном районе Волгограда произошёл сбой в работе метротрама. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, движение оказалось парализовано на участке в границах «Волгоград Арена» и ТРК «Европа» по направлению в центр города. Пробка из трамваев собрала порядка десяти вагонов и существенно сказалась на графике движения.

- Работа скоростного трамвая действительно приостанавливалась. Одному из вагонов потребовалась буксировка в депо, из-за чего и случился сбой. В настоящее время движение восстановлено, - рассказали журналистам в городском центре управления пассажирскими перевозками.

Отметим, по информации специалистов, сейчас вагоны постепенно выходят в свой график.

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