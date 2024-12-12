В Волгограде возобновлено движение СТ после поломки вагона





12 декабря в Центральном районе Волгограда произошёл сбой в работе метротрама. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, движение оказалось парализовано на участке в границах «Волгоград Арена» и ТРК «Европа» по направлению в центр города. Пробка из трамваев собрала порядка десяти вагонов и существенно сказалась на графике движения.

- Работа скоростного трамвая действительно приостанавливалась. Одному из вагонов потребовалась буксировка в депо, из-за чего и случился сбой. В настоящее время движение восстановлено, - рассказали журналистам в городском центре управления пассажирскими перевозками.

Отметим, по информации специалистов, сейчас вагоны постепенно выходят в свой график.