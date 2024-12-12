



11 декабря в Центральном районе Волгограда пассажирский микроавтобус сбил пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла вечером у автобусной остановки «Улица Хиросимы» и оказалась запечатлена одной из камер уличного видеонаблюдения.







- Напротив дома № 129 по ул. Рокоссовского совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, женщина переходила дорогу на соответствующий сигнал светофора, и все другие автомобили заранее остановились, чтобы её пропустить. Однако маршрутка, пересекая перекрёсток с ул. Хиросимы, даже не попыталась сбросить скорость ни заранее, ни когда пешеход уже находилась перед микроавтобусом.

После наезда волгоградка ударилась головой о капот и отлетела на асфальт.

Отметим, по информации правоохранительных органов, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Прибывшими на место аварии врачами она была доставлена в одну из ближайших больниц.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области