Происшествия

В Волгограде пожарная цистерна протаранила две иномарки из-за отлетевшего колеса

Происшествия 11.12.2024 15:09
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11.12.2024 15:09


Сегодня, 11 декабря, в Дзержинском районе Волгограда произошла авария  с участием пожарной автоцистерны «Урал» и двух иномарок. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, ДТП случилось утром на улице Череповецкой. 

Известно, что пожарная машина следовала на вызов, когда по техническим причинам у автомобиля оторвало колесо. В связи с этим автомобиль повредил две легковушки. К счастью, обошлось без пострадавших. 

Как уточнили в пресс-службе МЧС, техника проходила регулярное техническое обслуживание в соответствии с графиком. 

Фото: архив V102.RU

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