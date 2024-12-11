В Волгограде пожарная цистерна протаранила две иномарки из-за отлетевшего колеса





Сегодня, 11 декабря, в Дзержинском районе Волгограда произошла авария с участием пожарной автоцистерны «Урал» и двух иномарок. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, ДТП случилось утром на улице Череповецкой.

Известно, что пожарная машина следовала на вызов, когда по техническим причинам у автомобиля оторвало колесо. В связи с этим автомобиль повредил две легковушки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, техника проходила регулярное техническое обслуживание в соответствии с графиком.

Фото: архив V102.RU