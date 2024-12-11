В хуторе под Волгоградом сгорел гараж фермера со спецтехникой на 14 млн

В Клетском районе Волгоградской области в фермерском хозяйстве сгорел гараж с спецтехникой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, возгорание произошло рано утром, 10 декабря, в хуторе Верхняя Бузиновка.

- Приблизительно в 6 утра произошло возгорание гаража по ремонту техники площадью 600 квадратных метров, принадлежащего главе крестьянского хозяйства. Полностью сгорела спецтехника и оборудование, в том числе тракторы и бензовозы, - уточнил собственный источник информагентства.

Общая сумма ущерба составила более 13 млн рублей. Причиной возгорания стала неисправность и замыкание электропроводки.

В ГУ МЧС по Волгоградской области, куда был отправлен запрос несколько часов назад, пока не прокомментировали происшествие.

Фото: архив V102.RU