Происшествия

В хуторе под Волгоградом сгорел гараж фермера со спецтехникой на 14 млн

Происшествия 11.12.2024 12:55
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11.12.2024 12:55

 

В Клетском районе Волгоградской области в фермерском хозяйстве сгорел гараж с спецтехникой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, возгорание произошло рано утром, 10 декабря, в хуторе Верхняя Бузиновка. 

- Приблизительно в 6 утра  произошло возгорание гаража по ремонту техники площадью 600 квадратных метров, принадлежащего главе крестьянского хозяйства. Полностью сгорела спецтехника и оборудование, в том числе тракторы и  бензовозы, - уточнил собственный источник информагентства. 

Общая сумма ущерба составила более 13 млн рублей. Причиной возгорания стала неисправность и замыкание электропроводки. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области, куда был отправлен запрос несколько часов назад, пока не прокомментировали происшествие. 

Фото: архив V102.RU

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