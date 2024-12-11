В Волгоградской области умерла 101-летняя участница Сталинградской битвы

Общество 11.12.2024 16:51
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11.12.2024 16:51
В Новоаннинском районе Волгоградской области проводили в последний путь участницу Сталинградской битвы Таисию Тихоновну Карпову. Таисия Тихоновна только недавно, 28 ноября, отметила 101-й год рождения. К сожалению, до следующего она не дожила, сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Авангард».
18-летней девчонкой она помогала защитникам Сталинграда в прифронтовом госпитале, а после Сталинградской битвы продолжила освобождать свою страну от фашистов и дошла до Европы.
Таисия Тихоновна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями за отвагу, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, благодарственными письмами за отличные боевые действия при прорыве немецкой обороны западнее Одера, за овладение городом и крепости Кюстрин и другими наградами.
После войны проживала в хуторе Черкесовском, работала в Бударинской школе. Таисия Тихоновна воспитала двоих сыновей, у нее остались четверо внуков, восемь правнуков, один праправнук.
Фото газеты «Авангард» VK.com
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