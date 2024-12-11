Общество 11.12.2024 15:09 Реклама
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11.12.2024 15:09 Реклама
Работники ЕвроХим-ВолгаКалия приняли участие в высадке саженцев вяза вблизи шламохранилища комбината. Акция стала частью масштабного проекта компенсационного озеленения, реализуемого сотрудниками Гремячинского ГОКа. В рамках этого проекта в 2024 году ЕвроХим-ВолгаКалий организовал высадку более 16 тысяч саженцев вяза на площади более 10 га.
Часть саженцев сотрудники предприятия высадили у шламохранилища промплощадки Гремячинского ГОКа. Несмотря на пасмурную погоду и пронизывающий ветер участники акции с энтузиазмом взялись за лопаты и внесли свой вклад в озеленение Котельниковского района. Пока одни копали лунки для саженцев, другие аккуратно размещали в них молодые деревца и засыпали корни рыхлой почвой.
Осенняя посадка деревьев – это оптимальный выбор для степного региона с суровым климатом. В это время вяз, как и многие другие деревья, вступает в фазу покоя, что снижает стресс для саженцев при пересадке. В это время почва еще достаточно теплая и увлажненная осенними дождями, чтобы молодые деревья успели пустить корни до наступления морозов. Именно эти факторы делают осенний период наиболее благоприятным для приживаемости вяза в условиях засушливых степей.
Выбор вяза для озеленения был обусловлен его уникальными свойствами – он славится мощной корневой системой и своей засухоустойчивостью. В условиях степного климата вяз служит естественным барьером от пыли и загрязнений, улучшая качество воздуха. Кроме того, вяз – долгожитель: он может прожить несколько сотен лет, что делает его символом долгосрочного вклада ЕвроХим-ВолгаКалия в экологическое благополучие региона.
Социальная и экологическая ответственность входят в число ключевых приоритетов предприятия. Именно поэтому ЕвроХим-ВолгаКалий взял на себя обязательства в течение трех лет ухаживать за саженцами, высаженными на территории Пимено-Чернянского сельского поселения: проводить надлежащий агроуход, включающий в себя пропашку, дискование, культивирование, а также регулярный полив, что особенно важно для молодых деревьев в условиях засушливого климата.
По истечении трехлетнего периода зеленые насаждения будут переданы на попечение владельцам земельных участков – администрациям Котельниковского и Пимено-Чернянского сельских поселений.
Фото и видео: пресс-служба предприятия
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneP4zzfVCsw
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