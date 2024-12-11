В России запретили учиться без знания русского языка детям мигрантов





Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете зачисления в школы длетей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил сегодня, 11 декабря, в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслов Володин.

- Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка, - заявил Володин.

В этом году уже Госдумой было принято уже 14 федеральных законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией и совершенствование миграционной политики.