Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» 10 декабря на выезде сыграют с клубом АГУ-«Адыиф»

Спорт 10.12.2024 09:48
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10.12.2024 09:48




Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 10 декабря, на выезде проведут очередной матч в первой части предварительного этапа женской Суперлиги против клуба АГУ- «Адыиф» из Майкопа. Начало встречи, которая будет показана в прямом эфире на сайте Федерации гандбола России, в 18-30 ч., сообщает V102.RU.

Напомним, бело-голубые в прошлом туре дома обыграли московский «Луч» со счетом 35:26. После равного начала поединка хозяйки постепенно перехватили инициативу и убежали в отрыв. Столичная команда достойно сражалась, но динамовские гандболистки довели дело до победы, которая стала для них четвертой в сезоне и третьей домашней подряд. Самой результативной в противостоянии с «Лучом» стала Виктория Турусина, забросившая восемь мячей, семь из которых были с пенальти. Анастасия Шкитина поразила ворота семь раз, а всего на счету правой крайней бело-голубых в нынешнем розыгрыше Суперлиги 78 попаданий. Это позволяет Шкитиной на данный момент единолично возглавлять бомбардирскую гонку в российском чемпионате.


«Динамо-Синара» продолжает сражаться за попадание в первую шестерку по итогам предварительного этапа. Накануне, 9 декабря, краснодарская «Кубань» обыграла дома ижевский «Университет» (37:25), заработала 13 очков и временно подвинула волгоградский клуб на седьмую позицию. В активе бело-голубых 11 очков. Сегодняшний выигрыш позволит команде Евгения Дмитриева вернуться в первую шестерку. 

АГУ-«Адыиф» выступает в нынешнем чемпионате неудачно. Коллектив из Майкопа одержал всего одну победу над «Университетом» за 12 матчей. С двумя баллами АГУ- «Адыиф» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице. Перед игрой с волгоградками клуб из Адыгеи объявил о назначении нового главного тренера. Вместо Натальи Дерепаско на пост наставника заступил 38-летний специалист Никита Дымченко. Возможно, смена рулевого придаст хозяйкам сегодня новые эмоции, но бело-голубые все равно считаются явными фаворитами предстоящего поединка. Напомним, в первом круге динамовки в Волгограде обыграли АГУ- «Адыиф» со счетом 44:24. В Майкопе «Динамо-Синара» имеет хорошие шансы одержать пятую победу в Суперлиге.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com

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