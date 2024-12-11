



11 декабря в Краснооктябрьском районе Волгограда суд вынес приговор специалисту «Волгоградгоргаз» за оказание услуг ненадлежащего качества. Как сообщает ИА «Высота 102», мастер производил обслуживание газового оборудования в квартире, где впоследствии погиб подросток.

По информации правоохранителей, 1 июля 2022 года у жительницы МКД на пр. Металлургов возникли сомнения в исправности газовой колонки, и она обратилась в специализированную службу за помощью. При этом прибывший на место сотрудник не заметил нарушения целостности дымохода.

- Осужденный прибыл по месту жительства женщины, произвел осмотр газового оборудования, однако сделал это, скорее всего, формально – он не обнаружил негерметичность дымоотвода либо мест его присоединения к водонагревателю или дымоходу. Всё это привело к трагедии. Вечером 20 ноября 2022 года 15-летний подросток, находившийся у женщины в гостях, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Судебной экспертизой вина мастера в гибели несовершеннолетнего была подтверждена. Решением суда он был приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.