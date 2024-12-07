В Волгограде стартовал чемпионат области по настольному теннису

Спорт 07.12.2024 17:30
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07.12.2024 17:30
В Волгограде сегодня, 7 декабря, начался чемпионат области по настольному теннису среди мужчин и женщин. Крупные региональные соревнования проходят в ВГСПУ, сообщает V102.RU.
Участники сражаются за победу в одиночном и парном разрядах. На турнир заявились более 80 парней и 33 девушки. На первой стадии спортсмены разбиты на подгруппы, игроки выступают в квалификационном этапе и претендуют на выход в плей-офф.
Решающие встречи чемпионата пройдут завтра, 8 декабря. Начало поединков за медали в 10-00 ч. После завершения финалов состоится церемония награждения победителей и призеров региональных соревнований.
Фото Геннадия Гуляева
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