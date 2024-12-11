На юге Волгограда в заброшке нашли скелет женщины





В Красноармейском районе Волгограда следователи просят оказать содействие в опознании погибшей женщины. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, останки неизвестной были найдены 3 февраля в заброшенном здании на улице Костомаровской.

Эксперты изучили останки и смогли воссоздать примерный прижизненный портрет женщины. Вероятнее всего, она страдала хроническим заболеванием суставов и костей, возможно, артритом. Также эксперты обнаружили несросшийся перелом дуг 4 и 5 поясничных позвонков.

Погибшая была одета в черную куртку, синий свитер, серую кофту и черные кальсоны. Ей было 45-50 лет, рост около 155 см.

Если вы опознали женщину по приметам или располагаете сведениями о ней, сообщите эту информацию по телефонам: 8(8442) 65-01-41, 8-960-895-32-43, 8 (961) 397-85-59 или «02».

Фото: СУ СКР России по Волгоградской области