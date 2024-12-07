Спорт

11 домашних матчей «Ротора» вошли в топ-30 по посещаемости в Первой лиге

Спорт 07.12.2024 07:18
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07.12.2024 07:18


Все 11 домашних матчей «Ротора» в сезоне 24-25 попали в топ-30 самых посещаемых игр в летне-осенней части Первой лиги, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».

Если футболисты «Ротора» к зимнему перерыву в чемпионате подошли на седьмом месте, то вот болельщики сине-голубых продолжают помогать любимому клубу удерживать лидирующие позиции в рейтинге посещаемости. Самое большое количество зрителей во всей лиге собралось на матче «Ротора» с калининградской «Балтикой» в шестом туре (22118). Еще четыре игры с участием волгоградцев попали в топ-5. В частности, встречи «Ротора» с песчанокопской «Чайкой» (20502 человека), московским «Торпедо» (19109), новороссийским «Черноморцем» (18463) и тульским «Арсеналом» (18250).

Согласно данным источника, «Ротор» также лидирует в Первой лиге и по среднему показателю посещаемости за 11 матчей на «Волгоград Арене» — 15401 болельщик. У идущей на втором месте в данном рейтинге «Балтики» 12032 зрителя за 10 домашних поединков. Отметим, что по средней посещаемости в России «Ротор» в нынешнем сезоне располагается на четвертой позиции, проигрывая только топ-клубам РПЛ - питерскому «Зениту» (31339), «Краснодару» (26009) и столичному «Спартаку» (17091).

Напомним, следующий матч на «Волгоград Арене» пройдет в начале марта 2025 года. В 22-м туре Первой лиги «Ротор» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.

Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)

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