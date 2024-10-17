В Дубовке ребенок покалечился на дырявой горке





Прокуратура Дубовского района Волгоградской области взыскала с МКУ «Городское хозяйство» 20 тысяч рублей моральной компенсации в пользу 9-летнего ребенка, который получил травмы во время катания на поломанной горке, передает V102.RU.

Установлено, что в мае этого года мальчик, прокатившись на детской горке в Комсомольском парке в городе Дубовка, получил рану правой ягодицы. В результате ему потребовалась помощь медиков.

Во время выездной проверки сотрудниками прокуратуры были выявлено, что полотно детской горки было всё в трещинах и сколах. После вынесенного представления в адрес руководства муниципального предприятия нарушения были устранены.

- Кроме того, прокурор обратился в суд с исковым заявлением к МКУ «Городское хозяйство» городского поселения о взыскании в пользу ребёнка компенсации морального вреда. Решением Дубовского районного суда по иску в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Исполнение судебного акта будет проконтролировано прокуратурой.

Фото: прокуратура Волгоградской области; коллаж: Павел Мирошкин / V102.RU