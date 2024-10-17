Третьего цыгана отправили в СИЗО после нападения на полицейских

Иловлинский районный суд Волгоградской области оправил в СИЗО третьего жителя рабочего поселка Иловля, который участвовал в нападении на полицейских. Напомним, инцидент произошел 10 октября в ходе несения службы сотрудниками Госавтоинспекции.

Неадекватное реакция представителей цыганской диаспоры была вызвана тем фактом, что в ходе патрулирования инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управлял мужчина с явными признаками опьянения. Во время составления протокола водитель и двое его родственников развязали потасовку, в результате чего один сотрудник полиции получил телесные повреждения. В настоящее время следственные органы СК России расследуют уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

– 11 октября Белашову П.Н. и Белашову Р.А. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – напоминают в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Белашов Р.Р., являясь третьим фигурантом по уголовному делу, скрылся и был задержан 15 октября. Постановлением Иловлинского районного суда Белашову Р.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 декабря.

Здесь также уточняют, что задержанный и его адвокат на процессе выступили против заключения под стражу и просили суд о домашнем аресте.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее «Высота 102» публиковала кадры штурма цыганского особняка в Иловле, где скрывались напавшие на сотрудников.

