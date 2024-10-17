Происшествия

В Волгограде иномарка возле остановки насмерть сбила 18-летнего парня

Происшествия 17.10.2024 10:13
0
17.10.2024 10:13


В Кировском районе Волгограда полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 17 октября погиб 18-летний юноша. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, рано утром молодой человек был сбит иномаркой напротив остановки «пер. Тепличный». 



По предварительной информации,  в 07.50 33-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на 18-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход скончался на месте, – сообщили в главке полиции. 

В настоящее время на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.10.2024 11:54
Происшествия 17.10.2024 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 10:49
Происшествия 17.10.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 10:26
Происшествия 17.10.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 20:02
Происшествия 16.10.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 17:08
Происшествия 16.10.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 14:23
Происшествия 16.10.2024 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 11:36
Происшествия 16.10.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 11:08
Происшествия 16.10.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 10:04
Происшествия 16.10.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 09:01
Происшествия 16.10.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 21:01
Происшествия 15.10.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 20:19
Происшествия 15.10.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 19:55
Происшествия 15.10.2024 19:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 19:21
Происшествия 15.10.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 19:01
Происшествия 15.10.2024 19:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:15
Волгоградцы сообщают об эвакуации бизнес-центра Premier BuildingСмотреть фотографии
11:54
Пять неисправных авто сгорели рядом с пунктом ТО в МихайловкеСмотреть фотографии
11:50
Синоптики отменили снег в Волгоградской области на 18 октябряСмотреть фотографии
11:36
Андрей Бочаров отправился в город будущегоСмотреть фотографии
11:26
9 тысяч волгоградцев покусали разные животныеСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде разбираются с причиной появления пара над асфальтомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Два человека погибли в сгоревшей квартире в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:29
В Волжском дачник до смерти избил стулом пенсионера из-за отказа выпитьСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области в ДТП с МАЗом погибли двоеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде иномарка возле остановки насмерть сбила 18-летнего парняСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Легенда музтеатра Игорь Третьяков скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
Волгоградстат назвал самый резко подорожавший за неделю овощСмотреть фотографии
09:38
Потерпевшие по делу Ивана Геля обжалуют решение Волгоградского облсуда в СочиСмотреть фотографии
09:24
Волгоградцам рассказали, как оплачивать отопление за октябрьСмотреть фотографии
08:31
В Михайловке семьям четырех героев СВО вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
08:30
Юные динамовки завоевали серебро на «Золотой осени»Смотреть фотографии
08:09
Галопирующий рост цен на АИ-98 притормозили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:50
Долетевшего из Японии голубя спасают волгоградские волонтерыСмотреть фотографии
06:32
Место казни двух человек взяли под охрану в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:36
Собачники нашли забавное применение электроколесу в парке ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:09
Подозреваемого в попытке изнасиловать падчерицу отправили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
20:43
Волгоград выбыл из топ-20 простуженных городов РоссииСмотреть фотографии
20:02
«Протекло до первого этажа»: в девятиэтажке Волгограда стартовал затопительный сезонСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Главу района Ивана Геля будут судить за гибель чиновника в родной ИловлеСмотреть фотографии
19:32
Под бронзовым Лениным в Волжском поправят бетонную «подушку»Смотреть фотографии
19:11
ГД одобрила в первом чтении пакет законов, ужесточающих миграционную политикуСмотреть фотографии
18:13
Подоляка и отвод судье: в Тамбове начался процесс над экс-командующим 58-й армией ПоповымСмотреть фотографии
17:47
Депутаты направили парковочные штрафы на ремонт дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:30
Большие киоски на остановках появятся в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:21
В России расширят список лиц, относящихся к ветеранам боевых действийСмотреть фотографии
 