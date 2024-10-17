В Волгограде иномарка возле остановки насмерть сбила 18-летнего парня





В Кировском районе Волгограда полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 17 октября погиб 18-летний юноша. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, рано утром молодой человек был сбит иномаркой напротив остановки «пер. Тепличный».





– По предварительной информации, в 07.50 33-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на 18-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход скончался на месте, – сообщили в главке полиции.

В настоящее время на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области