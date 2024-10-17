В Волгоградской области в ДТП с МАЗом погибли двое

В Иловлинском районе Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое, передает V102.RU.
По информации ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 872 километре трассы Р-22. Накануне, 16 октября, коло 22:30 ч. здесь столкнулись ВАЗ-2112 и МАЗ.
- Водитель, управляя ВАЗ-2112, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком, двигавшимся навстречу. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области