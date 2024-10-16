Транспорт

Депутаты направили парковочные штрафы на ремонт дорог в Волгограде

Транспорт 16.10.2024 17:47
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16.10.2024 17:47


Депутаты Волгоградской городской думы сегодня, 16 октября, внесли изменения в ряд нормативных документов, в том числе и в Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь на ремонт дорог в том числе будут направляться средства, уплаченные волгоградцами в качестве парковочных штрафов. 

Кроме того, как ранее сообщало информагентство, на латание волгоградских магистралей и строительство новых будут тратить штрафы, уплаченные водителями большегрузов. 

– Согласно принятому решению, источники формирования объема бюджетных ассигнований дорожного фонда дополнены поступлениями от штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта и за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке, – сообщили в пресс-службе городского парламента 16 октября по итогам прошедшего заседания. 

 Напомним, что платная парковка начала действовать в Волгограде с середины сентября 2024 года. 

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