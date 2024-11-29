Транспорт

Под Волгоградом с беспилотниками искали в снежном плену застрявших автомобилистов

Транспорт 29.11.2024 11:33
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29.11.2024 11:33


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области 29 ноября прошли учения, в ходе которых спасатели МЧС, добровольцы, силы и средства профильных областных структур отработали действия по спасению застрявших на трассе автомобилистов. По легенде учений, люди оказались в снежном плену из-за резкого ухудшения погодных условий. 

По информации администрации региона, учения прошли под руководством первого заместителя губернатора Валерия Бахина, начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Ивана Павленко и глав муниципалитетов. Задействовали  в учениях 46 единиц техники и более 80 человек личного состава.


Перед медиками и спасателями стояла задача вызволить из  плена заснеженной трассы протяженностью 6 км порядка 300 машин и более 1,5 тыс. человек. В ходе спецоперации требовалось обеспечить жизнедеятельность людей, скоординировать работу спецтехники, организовать эффективное информирование о ситуации на участке дороги, проложить пути объезда.

Для решения поставленных задач службы задействовали беспилотники с тепловизорами, для наземной разведки – вездеходную технику. Для обогрева условных пострадавших был развернут мобильный пункт. 

Валерий Бахин, подводя итоги учений, отметил стопроцентное выполнение поставленных задач и достижение целей. На совещании в мобильном штабе главы ведомств заслушали доклады о выполнении работ, даны поручения главам муниципальных образований и районным службам по отработке алгоритмов ликвидации аналогичных ЧП, – сообщили по итогам учений в администрации области.  

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