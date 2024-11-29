Под Волгоградом с беспилотниками искали в снежном плену застрявших автомобилистов

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области 29 ноября прошли учения, в ходе которых спасатели МЧС, добровольцы, силы и средства профильных областных структур отработали действия по спасению застрявших на трассе автомобилистов. По легенде учений, люди оказались в снежном плену из-за резкого ухудшения погодных условий.

По информации администрации региона, учения прошли под руководством первого заместителя губернатора Валерия Бахина, начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Ивана Павленко и глав муниципалитетов. Задействовали в учениях 46 единиц техники и более 80 человек личного состава.





Перед медиками и спасателями стояла задача вызволить из плена заснеженной трассы протяженностью 6 км порядка 300 машин и более 1,5 тыс. человек. В ходе спецоперации требовалось обеспечить жизнедеятельность людей, скоординировать работу спецтехники, организовать эффективное информирование о ситуации на участке дороги, проложить пути объезда.

Для решения поставленных задач службы задействовали беспилотники с тепловизорами, для наземной разведки – вездеходную технику. Для обогрева условных пострадавших был развернут мобильный пункт.

– Валерий Бахин, подводя итоги учений, отметил стопроцентное выполнение поставленных задач и достижение целей. На совещании в мобильном штабе главы ведомств заслушали доклады о выполнении работ, даны поручения главам муниципальных образований и районным службам по отработке алгоритмов ликвидации аналогичных ЧП, – сообщили по итогам учений в администрации области.