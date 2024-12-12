Общество

В Волгограде подсудимого экс-депутата гордумы Зверева отправили под стражу

Общество 12.12.2024 15:23
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12.12.2024 15:23


Алексей Зверев, бывший депутат Волгоградской гордумы, являющийся подсудимым по громкому делу о мошенничестве с ОСАГО, 11 декабря был арестован по решению Центрального районного суда. Об этом сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области. С чем связано изменение меры пресечения Алексею Звереву, в пресс-службе не пояснили. 
Напомним, бывшие депутаты городской думы Евгений Щур, Федор Литвиненко, Алексей Зверев, Евгений Глазков вместе еще с двумя подсудимыми проходят по делу о мошенничестве в сфере автострахования на сумму более 84 миллионов рублей. 
Судебный процесс начался еще в мае 2021 года и до сих пор он продолжается. В уголовном деле  подсудимых насчитывается около двух тысяч томов, при этом только обвинительное заключение составляет 94 тома. 
Расследовались аферы почти четыре года. 
Напомним, по версии следствия, в конце 2015 года бывшие народные избранники открыли фирмы ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет», через которые получали страховые выплаты за фиктивные ДТП. Один из участников группировки играл роль главного «аварийного комиссара», который искал желающих поучаствовать. Еще одна женщина была экспертом-техником и оформляла фиктивные экспертизы. Работали по этой схеме больше года, пока на них не вышли сотрудники регионального ФСБ и УЭБ и ПК главка МВД.
Вину свою фигуранты уголовного дела не признавали. На суд они являлись самостоятельно. 
Фото из архива V102.RU

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