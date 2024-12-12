Политика

Депутаты назвали кандидата на должность главы Облкомдортранса в Волгограде

Политика 12.12.2024 15:23
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12.12.2024 15:23


Сегодня, 12 декабря, депутаты Волгоградской областной думы рассмотрели кандидатуры на должность руководителя регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства и выбрали самого достойного. 

Как сообщили в регпарламенте, для назначения на должность председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области рекомендован Анатолий Васильев, который и ранее возглавлял Облкомдортранс.


Такое решение, как поясняется, принял думский комитет по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Фото: Волгоградской облдумы

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