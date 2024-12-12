Сегодня, 12 декабря, депутаты Волгоградской областной думы рассмотрели кандидатуры на должность руководителя регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства и выбрали самого достойного.

Как сообщили в регпарламенте, для назначения на должность председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области рекомендован Анатолий Васильев, который и ранее возглавлял Облкомдортранс.





Такое решение, как поясняется, принял думский комитет по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Фото: Волгоградской облдумы