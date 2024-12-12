Под Волгоградом Росприроднадзор обнаружил следы загрязнения нефтью берега Волги





В Светлоярском районе Волгоградской области стали известны промежуточные результаты проверки, организованной Росприроднадзором по факту видеообращения жителей хутора Барбаши о сливе нефтепродуктов в акваторию Волги. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты надзорного органа действительно обнаружили здесь признаки загрязнения водоохраной зоны.







- На момент выездного обследования акватории Волги, а также береговой полосы установлено, что в затоне у хутора Барбаши на травянистой растительности имеются следы сброса нефтепродуктов. В месте загрязнения также обнаружены следы протекторов автомобильной техники, - рассказали журналистам в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Для более глубокой оценки произошедшего сотрудниками регионального филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» были отобраны пробы почвы для определения наличия и концентраций загрязняющих веществ, а также произведены измерения предположительно загрязненного участка. По информации специалистов, площадь прибрежной территории, предположительно подверженной загрязнению, составила 210 кв. метров.

- На сегодняшний день результаты лабораторных исследований в адрес управления не поступили, - добавили в надзорном органе.





Отдельно эксперты проверяют поступившую также от хуторян информацию о сбросе нефтепродуктов непосредственно в воды Волги с нефтеналивных барж. Однако данные факты подтвердить или опровергнуть специалистам пока не удалось.

- В районе акватории Волги у хутора Барбаши видимых признаков загрязнения водного объекта нефтепродуктами не установлено. При этом на осматриваемом участке какой-либо водный транспорт отсутствовал, - подчеркнули в межрегиональном управлении Росприроднадзора.





Сейчас эксперты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и планируют дополнительно дать оценку заснятым местными жителями на видео эпизодам.

4 декабря в социальных сетях получили распространение видеозаписи, на которых местные жители утверждают, что в конце ноября был произведен сброс в акваторию опасных химических веществ.

Также на видео, заснятом, по словам сельчан, уже 1 декабря 2024 года, запечатлён процесс слива в Волгу баржей «Ахмат Кадыров» некой жидкости. По словам очевидцев, такую картину здесь можно наблюдать регулярно, а сбрасываемая вода имеет едкий запах, похожий на солярку. Как стало известно ИА «Высота 102», сухогруз в указанные даты действительно прибывал для загрузки в порт Волгограда, после чего отбыл в Каспийское море.

Фото и видео: очевидцы произошедшего