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Жители Волгоградской области не устояли перед распродажами в Сети

Телеком 12.12.2024 10:39 Реклама
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12.12.2024 10:39 Реклама


В сезон распродаж пользователи региона потратили рекордный объём дата‑трафика на сайтах интернет‑магазинов. Цифры на 25% превысили средние по году и на 68% — показатели прошлого ноября-декабря. При этом в топе не только маркетплейсы, сообщают аналитики МегаФона.
Специалисты оператора изучили обезличенные данные абонентских обращений на порталы 100 крупных интернет‑магазинов страны. В последние недели, на которые пришлись масштабные акции со скидками, максимальный трафик из региона был направлен на следующие категории ресурсов:
1. Маркетплейсы с широкой товарной линейкой;
2. Магазины косметики;
3. Магазины спортивной одежды и оборудования;
4. Магазины электротехники;
5. Магазины украшений.
Менее востребованы детские магазины, электронные аптеки и площадки, представляющие популярные бренды одежды. А в самом конце рейтинга — товары для домашних животных, канцелярские товары и сантехника.
Как показывает big data, главную аудиторию интернет-магазинов в Волгоградской области составляют люди 35‑44 лет — почти половину трафика задействуют именно они. Мужчины и женщины проводят за онлайн‑шоппингом одинаковое количество времени.
Особенно охотно жители области выбирают товары по пятницам и субботам, а меньше всего времени на покупки у них находится по воскресеньям. При этом пик продаж пришёлся на 11 и 22 ноября, а также 6 декабря. 
— Онлайн-шоппинг удобен тем, что в первую очередь, экономит время. Не нужно ехать в магазин, стоять в дорожных заторах или искать парковочное место. Можно сравнить цены на разные товары, почитать отзывы других покупателей и выбрать лучшее предложение. Для еще более комфортного времяпрепровождения наши инженеры расширили площадь покрытия в регионе и улучшили скорость загрузки интернет‑данных. При этом работы прошли не только в крупных городах, но и поселениях от 200 до 1 500 человек, — рассказал директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneP4zzjxBYt

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