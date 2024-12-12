Силовики арестовали десятки машин на оптовой базе в Волгограде

Восемь транспортных средств были изъяты у автовладельцев за долги в ходе рейда на территории оптово-распределительного комплекса в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, всего было арестовано несколько десятков автомобилей, но многим собственникам машин удалось оперативно их вернуть.

В ходе рейда приставы искали должников по исполнительным производствам. Участие в этом мероприятии также приняли сотрудники региональных управлений ФСБ, Росгвардии и ГУ МВД России по Волгоградской области.





- Проверены владельцы 456 транспортных средств. У 39 из них арестовано имущество, в том числе 30 автомобилей. Чтобы не лишиться имущества, жители региона на месте оплатили задолженность на общую сумму 1,1 млн рублей, - сообщили в ведомстве.

Автовладельцы на месте гасили долги по налогам и оплачивали штрафы ГИБДД. Так, нарушитель правил дорожного движения из Калачевского района оплатил штрафов на сумму 180 тысяч рублей. Однако у восьми человек средств для оплаты задолженности не нашлось. Их машины изъяли и направили на ответственное хранение. Если деньги не поступят, то транспортные средства выставят на торги.

Так, житель Городищенского района из-за долга в 1 миллион рублей лишился автомобиля Nissan Terrano. За полумиллионный долг изъяли грузовой рефрижератор у жителя Дубовского района. Более 300 тысяч не оплатил житель Краснооктябрьского района Волгограда и лишился корейского внедорожника SsangYong.

Фото: ГУФССП РФ по Волгоградской области