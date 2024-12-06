Транспорт

Дело о столкновении двух теплоходов в акватории ВДСК отправили в прокуратуру

Транспорт 06.12.2024 15:49
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06.12.2024 15:49


Следователи завершили расследование столкновения двух теплоходов в акватории Волго-Донского судоходного канала в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили 6 декабря в Западном МСУТ СК России, сумма причиненного ущерба в результате нарушения правил эксплуатации водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ) составила более 16 млн рублей. 

– Следствием установлено, что утром 12 июля 2024 года второй помощник капитана теплохода, находясь в Светлоярском районе Волгоградской области, нарушил правила безопасности и эксплуатации водного транспорта, в результате чего произошло столкновение с другим теплоходом, движущимся навстречу, – сообщили в следственном управлении. – Следователем собрана достаточная доказательная база, уголовное дело для утверждения обвинительного заключения направлено прокурору.


Сообщается, что в ходе расследования уголовного дела были проведены различные экспертизы. Также допрошены свидетели, ставшие очевидцами происшествия.

Уголовное дело по факту происшествия расследовалось Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы будут направлены для рассмотрения в суд. 

Фото: пресс-служба Западном МСУТ СК России

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