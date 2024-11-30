Транспорт

Тише едешь – дальше будешь? В Волгограде сорвано строительство дороги к Родниковой долине

Транспорт 30.11.2024 15:06
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30.11.2024 15:06


В Советском районе Волгограда оказались сорваны сроки обустройства новой дороги от Родниковой долины к Университетскому проспекту. I этап строительства стоимостью 1,1 млрд рублей должен был завершиться до 1 апреля 2024 года, однако впоследствии был продлён ещё на полгода. Но и этого времени компании «СМУ-4» из Карачаево-Черкесии оказалось недостаточно.


Грандиозная стройка на месте Купоросной балки началась в 2021 году и практически сразу увязла в многочисленных сложностях. По информации администрации Волгограда, подрядчик неожиданно выяснил, что в балке, где протекает Купоросный ручей, близко к поверхности подходит водоносный слой. Более того, во время строительства федеральные власти скорректировали законодательство, в результате чего обязанность по проектированию и выносу высоковольтных линий была переложена на сетевую организацию.


Весной 2024 года в администрации Волгограда рассказали журналистам ИА «Высота 102» о том, что новый порядок выноса линии ЛЭП был утверждён правительством РФ в июне 2022 года, однако компания ЗАО «СМУ-4» заключила с ПАО «Россети Юг» договор на переустройство сетей стоимостью 46 млн рублей лишь в августе 2023 года. При этом, по информации сетевой организации на ноябрь 2024 года, данный контракт разорван.

- Воздушная линия электропередачи 110 кВ, расположенная в зоне строительства автодороги в Советском районе, принадлежит филиалу ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго». В настоящее время работы по выносу данной линии из охранной зоны строительства приостановлены в связи с расторжением договора, - рассказали журналистам в пресс-службе компании «Россети Юг».

Примечательно, что в администрации Волгограда попытались заверить журналистов, что работы по проектировке и выносу ЛЭП по-прежнему идут полным ходом.

- В настоящее время сторонняя электросетевая организация продолжает разработку проектной документации на переустройство высоковольтной сети электроснабжения, находящейся в зоне строительства линейного объекта, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.


Редакция уточнила у городских властей, как могут продолжаться соответствующие работы в условиях, когда соглашение о проектировке разорвано, однако на момент публикации материала ответ от пресс-службы так и не был получен.

Также в муниципалитете не стали комментировать, насколько ситуация с выносом высоковольтной линии повлияет на сроки строительства дороги.

В ПАО «Россети Юг» оказались более осведомлены на этот счёт. По информации сетевиков, только вынос сетей ЛЭП даже в случае перезаключения контракта займёт ещё как минимум пару лет.

- По факту заключения нового договора филиал возобновит работы по выносу линии со сроком реализации не менее двух лет, - подчеркнули в организации.


Таким образом, только вынос коммуникаций вероятно  закончится к 2026 году, растянувшись на беспрецедентные 5 лет.

В администрации Волгограда подтвердили журналистам, что в настоящее время общестроительные работы на объекте по-прежнему приостановлены, подчеркнув, что дальнейшая реализация проекта упирается в переустройство сетей ЛЭП. При этом в мэрии не стали озвучить фактический конкретный  процент готовности новой дороги.

- Общая готовность объекта не отличается от той, которая была на момент начала реализации соглашения с электросетевой компанией, - сказали  в пресс-службе муниципалитета.


Ранее, в начале 2024 года, в контрольно-счётной палате Волгоградской области сообщали, что на 30 октября 2023 года выполненные работы приняты на 9,6%.

Согласно информации, размещённой на Госзакупках, из общей суммы в 1,1 млрд рублей муниципалитет уже перечислил ЗАО «СМУ-4» 721,5 млн рублей, а стоимость исполненных обязательств составляет всего 109,7 млн рублей.


Примечательно, что с 2021 года муниципалитет уже семь раз фиксировал нарушения условий договора со стороны подрядчика, оштрафовав организацию в общей сложности на 700 млн рублей. Как долго компания из Карачаево-Черкесии ещё будет пользоваться кредитом доверия городских властей, а также возможно ли будет в принципе реализовать проект, учитывая, что цены и на строительные работы, и на материалы с 2021 года не стояли на месте, – вопрос открытый.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», строительство новой дороги на Родниковую долину – не единственный проект, сорванный ЗАО «СМУ-4». В 2024 году организация не смогла вовремя сдать новую дорогу на ул. Константина Симонова в Дзержинском районе Волгограда.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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