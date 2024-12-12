На Аллее Героев в Волгограде возводят огромный шатер

Строители решили возвести тепловой шатер над братской могилой на Аллее Героев в Волгограде, где проводятся работы по реконструкции стелы с Вечным огнем, передает V102.RU.

- Временное сооружение позволит продолжать работы в зимний период при установлении устойчивых отрицательных температур. В настоящее время рабочие формируют металлический каркас, который поликарбонатом и специальной тканью. Для поддержания температуры внутри шатра будут применяться электронагреватели и дизельные установки, - сообщили в мэрии.

Такая конструкция позволит сохранить температуры, комфортные для сцепления материалов, используемых при проведении работ.

Ранее сообщалось, что комплексную реконструкцию Аллеи Героев в Центральном районе Волгограда планируют завершить к 9 мая следующего года - к 80-летию Великой Победы. Масштабные работы проводятся на мемориале, а также в сквере вокруг него.

Фото: администрация Волгограда