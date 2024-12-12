В Волгограде выводят сети водоотведения из тепловых каналов





В Красноармейском районе в настоящий момент специалисты «Концессии водоснабжения» уже проложили в новом месте 740 метров канализационного трубопровода, который до этого много лет находился в тепловом канале.

Сотрудники подрядной организации не просто по-новому переложили старые трубы – сети водоотведения строили заново. При этом жители Красноармейского района никаких неудобств не ощутили: к действующей системе просто присоединили новые участки трубопровода. Не повлияли работы и на автомобильное движение – строительство трубопровода не затронуло автодороги. На сегодняшний день новые линии водоотведения проложены по улицам Брестской, Удмуртской, 50 лет Октября, Вучетича и проспекту Столетова.





Сети теплоснабжения и водоотведения в тепловых тоннелях в советское время активно прокладывали именно в Красноармейском районе города. Однако со временем такое «соседство» показало свою нерациональность: любая течь в системе водоотведения приводила к затоплению труб теплоснабжения, все работы на канализационном трубопроводе требовали содействия сотрудников «Концессий теплоснабжения», вскрытия теплового канала. Поэтому «Концессии водоснабжения» ведут плановую работу по выводу своих сетей и их модернизации. Всего в Красноармейском районе методом горизонтально-направленного бурения будет проложено более 4,5 километров нового трубопровода.

Фото: «Концессии водоснабжения»