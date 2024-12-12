Общество

Эксперты «СОГАЗ-Мед»: как проверить легкие бесплатно по полису ОМС

Общество 12.12.2024 12:27 Реклама
0
12.12.2024 12:27 Реклама

Многим знакома ситуация, когда пришли в поликлинику, скажем, на диспансеризацию, и врач первым делом выписывает направление на флюорографию. Делает это он совсем не для «галочки». Рентгенологическое обследование органов грудной клетки призвано выявить в легких патологические изменения на ранних этапах. Причем не только туберкулез, но и другие заболевания, в том числе — онкологические.

Нередко опасные заболевания способны протекать скрытно довольно длительное время, а появление кашля, повышенной температуры, общей слабости становится уже грозным симптомом запущенности заболевания.

Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» напоминают, что с помощью флюорографии можно своевременно выявить болезнь, вернуть здоровье и вместе с ним — привычный ритм жизни. Она проводится совершенно бесплатно по полису ОМС.

В связи с высокой заболеваемостью туберкулезом в России исследование включено в список профилактического медицинского осмотра. Взрослому населению достаточно пройти флюорографию один раз в течении двух лет (в случае отсутствия хронических заболеваний).

Для некоторых категорий граждан существуют особые правила, согласно которым эту процедуру они проходят два раза в год. Это:

• сотрудники родильных домов;

• сотрудники противотуберкулезных диспансеров;

• больные ВИЧ-инфекцией;

• пациенты, переболевшие туберкулезом — в течение 3-х лет после снятия с учета;

• лица, состоящие на учете в психиатрическом или наркологическом диспансере;

• лица после освобождения из мест заключения — в течение 2-х лет после освобождения.

Один раз в год рекомендуется проходить флюорографическое обследование подросткам в возрасте от 16 до 18 лет, а также работникам школ и детских садов, больным сахарным диабетом и сотрудникам предприятий общественного питания.

Для того, чтобы пройти флюорографию бесплатно, следует просто обратиться в регистратуру поликлиники по месту регистрации и предъявить по своему выбору полис ОМС или выписку о полисе и документ, удостоверяющий личность.

Если вы находитесь в другом городе, то пройти флюорографию можно также совершенно бесплатно в противотуберкулезном диспансере по полису ОМС.

Процедура не имеет абсолютных противопоказаний для проведения. Исключением является детский возраст до 15 лет, поскольку детям облучение нежелательно, а качество снимков получается неудовлетворительным из-за анатомически меньших размеров грудной клетки.

Тем не менее, есть перечень случаев, когда нельзя проводить флюорографию:

• детям до 15 лет включительно;

• при тяжелом состоянии больного, когда невозможно придать ему вертикальное положение;

• при беременности сроком до 22 недель;

• в период лактации (нежелательно, но при проведении врачи рекомендуют сцеживать молоко после процедуры).

Перед посещением кабинета рекомендуется отказаться от курения хотя бы на несколько часов, снять с себя металлические предметы и украшения.

После процедуры можно проходить и другие исследования, единственным исключением являются рентгеновские методы диагностики — МРТ, КТ или рентгеноскопия.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 30.07.2024 г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России)

Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.12.2024 17:00
Общество 12.12.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 15:53
Общество 12.12.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 15:23
Общество 12.12.2024 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 13:48
Общество 12.12.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 13:20
Общество 12.12.2024 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2024 13:05
Общество 12.12.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 12:27
Общество 12.12.2024 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 11:41
Общество 12.12.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 11:28 Реклама
Общество 12.12.2024 11:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2024 11:16
Общество 12.12.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 10:49
Общество 12.12.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 07:55
Общество 12.12.2024 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2024 21:23
Общество 11.12.2024 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2024 20:28
Общество 11.12.2024 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2024 18:35
Общество 11.12.2024 18:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:00
Путин вручил Александре Пахмутовой медаль Героя ТрудаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Госдума увеличила размер штрафов за нарушения ПДДСмотреть фотографии
15:53
На Аллее Героев в Волгограде возводят огромный шатерСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде подсудимого экс-депутата гордумы Зверева отправили под стражуСмотреть фотографии
15:23
Депутаты назвали кандидата на должность главы Облкомдортранса в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградского коммерсанта за взятку в 100 тысяч отправили на год в колониюСмотреть фотографии
13:48
Скандальную транспортную реформу в Волгоградской области отложили до летаСмотреть фотографии
13:41
Главу Еланского района Дмитрия Литвинова поместили в СИЗОСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде выводят сети водоотведения из тепловых каналовСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде автобусный маршрут №103 попал под оптимизациюСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров предложил ограничить работу мигрантов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
Под Волгоградом Росприроднадзор обнаружил следы загрязнения нефтью берега ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
Эксперты «СОГАЗ-Мед»: как проверить легкие бесплатно по полису ОМССмотреть фотографии
11:55
Силовики арестовали десятки машин на оптовой базе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
МЧС экстренно предупредило волгоградцев о снежном штормеСмотреть фотографии
11:28
Как складывается цена одной поездки? Рассказали в новом для Волгограда сервисе DriveeСмотреть фотографии
11:16
Третья волна: парковку в центре Волгограда сделают платной ещё на 15 улицахСмотреть фотографии
11:02
Цена сливочного масла в Волгограде перевалила за тысячу рублейСмотреть фотографии
10:49
Стали известны подробности гибели женщины от бешенства в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:39
Жители Волгоградской области не устояли перед распродажами в СетиСмотреть фотографии
10:26
Шла на таран? В Волгограде камера засняла, как маршрутка сбила женщину на переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
«Это нелюди!»: волгоградцев потрясла история с отравлением птиц в «Птичьем острове»Смотреть фотографии
10:06
В Волгограде возобновлено движение СТ после поломки вагонаСмотреть фотографии
09:35
РПН: в Волгоградской области от бешенства умер человекСмотреть фотографии
08:40
«А есть ли конец?»: бензин на волгоградских АЗС подорожал на треть рубляСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде водитель КАМАЗа заплатит полмиллиона за свалку в лесополосеСмотреть фотографии
07:55
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО 56-летнего добровольцаСмотреть фотографии
21:53
В приюте «Птичий остров» в Волгограде отравили аиста и чаекСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Стали известны даты проведения ОГЭ в 2025 годуСмотреть фотографии
21:23
В Волжском завершили ремонт второго мостаСмотреть фотографии
 