Эксперты «СОГАЗ-Мед»: как проверить легкие бесплатно по полису ОМС

Многим знакома ситуация, когда пришли в поликлинику, скажем, на диспансеризацию, и врач первым делом выписывает направление на флюорографию. Делает это он совсем не для «галочки». Рентгенологическое обследование органов грудной клетки призвано выявить в легких патологические изменения на ранних этапах. Причем не только туберкулез, но и другие заболевания, в том числе — онкологические.

Нередко опасные заболевания способны протекать скрытно довольно длительное время, а появление кашля, повышенной температуры, общей слабости становится уже грозным симптомом запущенности заболевания.

Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» напоминают, что с помощью флюорографии можно своевременно выявить болезнь, вернуть здоровье и вместе с ним — привычный ритм жизни. Она проводится совершенно бесплатно по полису ОМС.

В связи с высокой заболеваемостью туберкулезом в России исследование включено в список профилактического медицинского осмотра. Взрослому населению достаточно пройти флюорографию один раз в течении двух лет (в случае отсутствия хронических заболеваний).

Для некоторых категорий граждан существуют особые правила, согласно которым эту процедуру они проходят два раза в год. Это:

• сотрудники родильных домов;

• сотрудники противотуберкулезных диспансеров;

• больные ВИЧ-инфекцией;

• пациенты, переболевшие туберкулезом — в течение 3-х лет после снятия с учета;

• лица, состоящие на учете в психиатрическом или наркологическом диспансере;

• лица после освобождения из мест заключения — в течение 2-х лет после освобождения.

Один раз в год рекомендуется проходить флюорографическое обследование подросткам в возрасте от 16 до 18 лет, а также работникам школ и детских садов, больным сахарным диабетом и сотрудникам предприятий общественного питания.

Для того, чтобы пройти флюорографию бесплатно, следует просто обратиться в регистратуру поликлиники по месту регистрации и предъявить по своему выбору полис ОМС или выписку о полисе и документ, удостоверяющий личность.

Если вы находитесь в другом городе, то пройти флюорографию можно также совершенно бесплатно в противотуберкулезном диспансере по полису ОМС.

Процедура не имеет абсолютных противопоказаний для проведения. Исключением является детский возраст до 15 лет, поскольку детям облучение нежелательно, а качество снимков получается неудовлетворительным из-за анатомически меньших размеров грудной клетки.

Тем не менее, есть перечень случаев, когда нельзя проводить флюорографию:

• детям до 15 лет включительно;

• при тяжелом состоянии больного, когда невозможно придать ему вертикальное положение;

• при беременности сроком до 22 недель;

• в период лактации (нежелательно, но при проведении врачи рекомендуют сцеживать молоко после процедуры).

Перед посещением кабинета рекомендуется отказаться от курения хотя бы на несколько часов, снять с себя металлические предметы и украшения.

После процедуры можно проходить и другие исследования, единственным исключением являются рентгеновские методы диагностики — МРТ, КТ или рентгеноскопия.

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