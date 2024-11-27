Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, в ближайшие сутки в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях ожидается снег с дождем и туман со снижением видимости до 200 – 500 метров. С таким предупреждением выступили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, передает V102.RU. При этом в Волгоградской области на отдельных участках снегопад может быть сильным.

Дорожники уже приготовились к ликвидации последствий снегопада.

– Количество техники регулируется согласно дорожной обстановке. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети автодорог, – пояснили в федеральном учреждении.

Синоптики также подтверждают неблагоприятный прогноз погоды. Завтра, 28 ноября, в регионе ожидают дождь, мокрый снег и снег. В отдельных районах - туман, гололедно-изморозевые явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ночная температура опустится до -3, а днем будет от -1 до +4.