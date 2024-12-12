Расследования

«Мы его только выбрали»: под Волгоградом похоронили молодого главу поселения

Расследования 12.12.2024 17:27
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12.12.2024 17:27


С главой Пронинского сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области Иваном Королевым простились на днях его коллеги и местные жители. Как рассказали V102.RU в администрации Серафимовичского района, Иван только в ноябре отметил 32-летие. Но до возраста Христа он не дожил. 
В сентябре этого года он был избран главой поселения. 
Жители до сих пор переживают эту утрату. 
- Иван был не только талантливым руководителем, но и человеком с большой душой, готовым прийти на помощь каждому. Он оставил после себя светлую память в сердцах всех, кто его знал и любил, - говорится в некрологе.
Иван Королев был родом из хутора Пронин. В 2016 году окончил «Волгоградский государственный аграрный университет», с 2020 по сентябрь 2024 года работал специалистом администрации Пронинского сельского поселения, пока жители не выбрали его главой. 
Коллаж V102.RU

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