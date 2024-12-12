В Волгограде автобусный маршрут №103 попал под оптимизацию

С 1 января сократится число автобусов на пригородном маршруте №103, который ходит от автоколонны №1208 в Волгограде до села Ивановка Светлоярского района, передает V102.RU.

- Cпециалисты проводят ежедневный мониторинг работы пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки по межмуниципальным маршрутам. В связи с изменением пассажиропотока на маршруте, была проведена его оптимизация. При этом интервалы движения подвижного состава останутся практически без изменений, - пояснили ситуацию с маршрутом №103 в облкомдортрансе.

Напомним, что сокращение маршрутов движения затронет в ближайшее время несколько пригородных маршруток, которые связывают Волгоград с Волжским и Краснослободском. В профильном комитете областной администрации уточнили, что нововведения коснутся маршрутов №№ 123т, 160, 260, 159, 110, 149.2.Т, 149.3.Т, 246 и 174.

Фото из архива V102.RU